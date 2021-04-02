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HAZİNE-SEN'den hükümete HP tepkisi:Her türlü sendikal mücadelenin içinde olacağımızı bildiririz!

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Hazine Çalışanları Sendikası bir açıklama yayınlayarak HP'nin dondurulmasına tepki gösterdi
HAZİNE-SEN'den hükümete HP tepkisi:Her türlü sendikal mücadelenin içinde olacağımızı bildiririz!

Hazine Çalışanları Sendikası bir açıklama yayınlayarak HP'nin dondurulmasına tepki gösterdi:

Görüyoruz ki Hükümet dört aylık Hayat Pahalılığı Ödeneği’ni durdurmak suretiyle bütün ekonomik sorunları çözebileceğini zannetmektedir. Maaş kesmekten başka herhangi bir ekonomik plan, program, önlem veya tasarruf uygulamayan hükümet yaşanan krizi dizi film izler gibi izlemektedir.

Pandemi süresince fedekarlık eden ve ekmeğini özel sektör çalışanlarıyla paylaşan kamu görevlileri UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti tarafında yoksullaştırılmaktadır. Hükümet toplumdan kopuk bir siyasetle, halkın her geçen gün fakirleştirilmesini ve yoksullaşmasını sağlayarak halka ihanet etmektedir. Kamu emekçilerinden yapılan maaş kesintileri sermaye kesimine aktarılmak suretiyle birileri servetlerine servet katmaya devam etmektedirler.

HAZİNE-SEN olarak hükümetin yaptığı yanlıştan biran evvel dönmesini talep eder her türlü sendikal mücadelenin içinde olacağımızı bildiririz.

Hazine Çalışanları Sendikası

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