Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın deprem için toplanan paralardan haberi yok!

İstanbul depremi sonrasında önlemlerin ve altyapının, yaşanabilecek daha büyük bir deprem karşısında yetersiz olduğunun ortaya çıkmasıyla kamuoyunda, deprem vergilerinin nereye harcandığı tartışması alevlendi.

Dün İstanbul'da yaşanan depremin ardından başlayan "hazırlık" tartışmaları devam ediyor.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, açıklama yaparak deprem vergilerini, ne kadar toplandığını, nereye harcandığını sorduklarını ancak 1 yıldır yanıt alamadıklarını belirterek “Yaklaşık bir yıl önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a çok net, yorumsuz sormuştuk. ‘1999'dan 2018 yılına kadar toplanan paranın ne kadarı depremlerin vereceği zararları önlemek için kimler tarafından ne şekillerde harcanmıştır?’ Onlar da ‘Biz bilmiyoruz İçişleri Bakanlığı bilir’ dedi. Biz daha sonra CİMER aracılığı ile gene sorduk. Cevap veren yok. Kimse bilmiyor. Deprem için toplanan katrilyonları kim harcadı nasıl, nereye harcadı? Şu anda bilen yok. Bu durum iktidarın ayıbıdır. Bu durum milyonların hayatının, can ve mal güvenliğinin hiçe sayıldığının ispatıdır. Vatandaştan alınan deprem vergileri vatandaşa değiş yandaşa harcanmış. Korkuları budur. Yoksa çıkıp açıklasınlar kalem kalem nereye harcandı. 2002’de Rahmetli Başbakanımız Bülent Ecevit 60 milyar, yani eski para ile 60 katrilyondan fazla deprem vergilerinden toplanan ayrı bir bütçe bıraktı bu iktidara. Ekonomik kriz olmasına rağmen Merhum Ecevit o paraya dokunmadı. İstedi ki deprem için önlemler alınsın. Ancak o para da, aradan geçen 18 yılda toplanan deprem vergileri de ortada yok!”

Antmen’in, 2018 yılında Berat Albayrak’a sorduğu sorular şunlar;

1- Depremin zararları için ne kadar harcanmıştır?

2- Depremden korunmak için hangi önlemler alınmıştır?

3- 1999'dan 2018 yılına kadar toplanan paranın ne kadarı depremlerin vereceği zararları önlemek için kimler tarafından ne şekillerde harcanmıştır?

4- Bahsi geçen kaynak deprem dışında kullanılmış mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

5- Depremin yaratacağı zararları önlemek hususunda kaç kalem vergi cinsi üzerinden para toplanmaktadır?

6- 3 Kasım 2002'ye kadar depremin zararlarını önlemek için toplanan ve hazinede bulunan para ne kadardır?

İşte Damat Berat Albayrak'ın topu İçişleri Bakanlığı'na attığı o yanıt: