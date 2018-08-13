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Hazine: Yarın sadece değişken faizli devlet tahvili ihraç edilecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 14 Ağustos'ta sadece değişken faizli devlet tahvili ihraç edileceği bildirildi
Hazine: Yarın sadece değişken faizli devlet tahvili ihraç edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 14 Ağustos'ta sadece değişken faizli devlet tahvili ihraç edileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "31 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Ağustos - Ekim 2018 İç Borçlanma Stratejisi’ndeki Ağustos ayı ihraç takviminde 14 Ağustos’ta ihracı gerçekleştirileceği duyurulan değişken faizli Devlet tahvili ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu Devlet tahvili ihalesi yerine sadece değişken faizli Devlet tahvili ihraç edilecektir"

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