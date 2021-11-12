Haziran 2021’e ait ek mesailer ödendi

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Haziran 2021’e ait ek mesailerin bugün ödendiğini duyurdu.
Bakan Oğuz yaptığı açıklamada, Haziran 2021’e ait ek mesailerin bugün ödendiğini ve toplam 13 milyon, 359 bin, 292 TL,10 kuruş ödeme yapıldığını belirtti.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Haziran 2021’e ait ek mesailerin bugün ödendiğini duyurdu.
Bakan Oğuz yaptığı açıklamada, Haziran 2021’e ait ek mesailerin bugün ödendiğini ve toplam 13 milyon, 359 bin, 292 TL,10 kuruş ödeme yapıldığını belirtti.
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