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Haziran ayı hayat pahalılığı oranı belli oldu

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İstatistik Kurumu, haziran ayı hayat pahalılığını yüzde 9.54 olarak açıkladı.
Haziran ayı hayat pahalılığı oranı belli oldu

İstatistik Kurumu, haziran ayı hayat pahalılığını yüzde 9.54 olarak açıkladı.

Kurumun her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 9.54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 56.76 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110.42 artış yaşandığı belirlendi.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 21.68 ile “ulaştırma” ana grubunda yaşandı. “Lokanta ve Oteller” ana grubunda yüzde 15.28, “Çeşitli Mal ve Hizmetler” ana grubunda yüzde 7.79, “Eğlence ve Kültür” ana grubunda yüzde 7.66, “Giyim ve Ayakkabı” ana grubunda yüzde 7.33, “Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri” ana grubunda yüzde 6.79 artış meydana geldi.

“Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar” grubunda yüzde 5.89, “Gıda ve Alkolsüz İçecekler” grubunda yüzde 4.94, “Haberleşme” grubunda yüzde 4.30, “Eğitim” grubunda yüzde 3.98, “Sağlık” grubunda yüzde 3.13 ve “Alkollü İçecekler ve Tütün” grubunda yüzde 0.70 artış oldu.

-562 maddenin ortalama fiyatlarında artış yaşandı

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 562 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 32 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal yüzde 182.95 Limon, yüzde 83.33 Odun Ücreti ve yüzde 74.98 Aşı Alım Ücreti (Evde Beslenen Hayvan İçin) oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise yüzde 74.92 Karpuz, yüzde 52.68 Kayısı ve yüzde 51.26 ile Beyaz Sarma olarak açıklandı.

-Bir önceki Haziran ile karşılaştırma

Haziran 2021’de yüzde 3.14 olan “bir önceki aya göre değişim” oranı Haziran 2022’de yüzde 9.54; Haziran 2021’de yüzde 8.83 olan “bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim” oranı Haziran 2022’de yüzde 56.76; Haziran 2021’de 19.93 olan “bir önceki yılın aynı ayına göre değişim” oranı Haziran 2002’de yüzde 110.42 oldu.

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