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Haziran Ayında Enflasyon Yüzde 3.14 Arttı

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KKTC’de Haziran ayındaki enflasyon yüzde 3.14 oranında arttı.
Haziran Ayında Enflasyon Yüzde 3.14 Arttı

KKTC’de Haziran ayındaki enflasyon yüzde 3.14 oranında arttı.

İstatistik Kurumu, Haziran ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) sonuçlarını açıklayarak, Haziran ayında TÜFE’nin bir önceki aya göre yüzde 3.14 oranında arttığını bildirdi. Kurum, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8.83 ve bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 19.93 artış görüldüğünü duyurdu.  

İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış, yüzde 8 ile Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleşti.

Ulaştırma ana grubunda yüzde 7.68; Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 5.96; Sağlık ana grubunda yüzde 4.64; Haberleşme ana grubunda yüzde 1.39; Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 1.36; Gıda ve Alkolsüz İçecekler’de yüzde 1.16; Eğitim ana grubunda yüzde 0.95; Giyim ve Ayakkabı’da yüzde 0.91; Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 0.76; Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 0.37; Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda ise yüzde 0.24 artış gerçekleşti.

Öte yandan bir önceki aya göre, endekste kapsanan 423 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 65 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 188.59 oranıyla Limon, yüzde 160.46 oranıyla Beyaz Sarma ve yüzde 159.11 oranıyla Marul oldu.

En fazla fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 83.24 oranıyla Karpuz , yüzde 79.69 oranıyla Kavun ve yüzde 44.50 oranıyla Taze Börülce oldu.

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