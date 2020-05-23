'Haziran maaşlarından kesinti yok'

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Haziran ayından başlamak kaydıyla, normalleşme süreci devamında özellikle maaş ve maaş nitelikli ödemelerin eksiksiz ödenmesi konusunda gerekli önlemler alınacak” dedi.

Amcaoğlu, iç piyasaya yapılan ödemelerin, alt yapı yatırımlarıyla ilgili proje ve ihalelerin biran önce gerçekleşmesi için kaynakların hazırlanacağını açıkladı.

Olgun Amcaoğlu, “Maaş, maaş nitelikli ve iç piyasaya da ödenmesi gereken cari anlamdaki mal ve hizmet bedelleri, müteahhitlik hizmetlerinin kesinleşmiş bedelleri ödenmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır” dedi.

Maaş kesintilerinin ekonomik iyileşmenin öngörüldüğü en yakın tarihte geri ödeneceğini, bunun Anayasal bir hak olduğunu, Anayasayı çiğnemek ya da insanları mağdur etmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını kaydeden Bakan Amcaoğlu, herkesin bunu bilmesini istedi.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Amcaoğlu, Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Genel Başkanı Eren Büyükoğlu ile HAK-SEN Engelli Komitesi Başkanı Murat Göçer’i kabul etti.

Engellilerin sorunlarının, çalışma yaşamlarının ele alındığı görüşmede ekonomi de konuşuldu.

Maliye Bakanı, kabulünde şu açıklamaları yaptı:

“Haziran ayından başlamak kaydıyla, normalleşme süreci devamında özellikle maaş ve maaş nitelikli ödemelerin eksiksiz ödenmesi konusunda gerekli önlemler alınacak.

Bunun yanında da, iç piyasaya yapılan ödemelerin, alt yapı yatırımlarının proje ve ihalelerin biran önce çıkılması ile ilgili finansman kaynakları hazırlanacak.

Maaş, maaş nitelikli ve iç piyasaya da ödenmesi gereken cari anlamdaki mal ve hizmet bedelleri, müteahhitlik hizmetlerinin kesinleşmiş bedelleri ödenmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Ekonomik anlamda da iyileşmenin öngörüldüğü en yakın tarihte kesintiler geri ödenecek. Bu Anayasal bir haktır, Anayasayı çiğnemek veyahut insanları mağdur etmek gibi bir düşüncemiz yok. Herkes bunu bilmeli.”

HAK-SEN Genel Başkanı Eren Büyükoğlu ile HAK-SEN Engelli Komitesi Başkanı Murat Göçer ise, Maliye Bakan Olgun Amcaoğlu görüşmenin olumlu geçtiğini, karşılıklı anlayış, diyalog ve işbirliği ile sıkıntılı günleri aşacaklarına inanç belirtti.