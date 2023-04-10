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Haziran'da seçime doğru! Ara seçim yapılması gündemde!

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Haziran'da seçime doğru! Ara seçim yapılması gündemde!
Haziran'da seçime doğru! Ara seçim yapılması gündemde!

Haziran'da seçime doğru! Ara seçim yapılması gündemde!

 

DETAY KIBRIS ÖZEL HABER

 

HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın istifası ile boşalan Milletvekilliği için ara seçim yapılması gündeme geldi.

Mevcut seçim yasasına göre KKTC geneli tek seçim bölgesi olarak olduğundan tüm ülkede sandıkların kurulması gerekiyor.

 

SEÇİM YASASI DEĞİŞEBİLİR

Edinilen bilgiye göre bir süredir UBP ve CTP'nin seçim yasası üzerinde çalıştıkları öğrenildi.

Yeni dönemde daha öncer de gündeme gelen 3 bölge seçim sistemine geçilmesi gündeme geldi. Bu sisteme göre Mağusa ve İskele bir bölge, Girne Güzelyurt ve Lefke diğer bölge ve Lefkoşa'dan oluşacak üç bölgeli bir sitem düşünülüyor.

 

SADECE LEFKOŞA'DA

Yasa değişikliği gerçekleşir ise sadece Lefkoşa bölgesinde boşalan milletvekilliği için bir ara seçim yapılabileceği de kaydedildi.

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