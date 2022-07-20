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HBO, 21 Ağustos'ta vizyona girecek olan "Ejderhanın Evi" fragmanını sundu (VİDEO)

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George RR Martin tarafından yaratılan ikonik evrenden "Ejderha Evi" , Game of Thrones'ta (Games of Thrones) tanık olduğumuz heyecan verici olaylardan yaklaşık 200 yıl önce House Targaryen'in kökenlerini anlatıyor.
HBO, 21 Ağustos'ta vizyona girecek olan "Ejderhanın Evi" fragmanını sundu (VİDEO)

 

İnanılmaz prodüksiyona ek olarak, bu dizide Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel ve Rhys Ifans liderliğindeki bir oyuncu kadrosu bulunuyor.

Kadroda ayrıca Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew yer alıyor. Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes ve Savannah Steyn.

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"The House of the Dragon"  21 Ağustos'ta HBO Max ve HBO'da  prömiyer yapacak .

 

 

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