  • BIST 102.597
  • Altın 274,442
  • Dolar 5,6672
  • Euro 6,2891
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

HBO, Game of Thrones'taki Targaryen ailesiyle ilgili yeni bir dizi üzerinde çalışıyor

»
ABD merkezli medya kuruluşlarında çıkan haberlere göre HBO televizyon kanalı, Game of Thrones dizisinin geçtiği dönemden 300 yıl öncesini ve Targaryen ailesini konu alan yeni bir dizi projesi üzerinde çalışıyor.
HBO, Game of Thrones'taki Targaryen ailesiyle ilgili yeni bir dizi üzerinde çalışıyor

ABD'nin önde gelen eğlence ve kültür sanat içerik üreticileri Variety, Hollywood Reporter ve Deadline basın kuruluşlarının kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre, bu proje HBO'nun daha önce açıkladığı Game of Thrones uyarlamalarından farklı ve yeni bir proje.

Targaryen ailesinin ortaya çıkışını ve güçten düşüşünü anlatması beklenen dizinin senaryosunun, Game of Thrones (Taht Savaşları) kitabının yazarı George R.R. Martin'in Fire & Blood (Ateş ve Kan) adındaki kitabından uyarlanması bekleniyor.

Haberlere göre dizinin senaryosunu George R.R. Martin ve Colony televizyon dizisiyle bilinen yazar Ryan Condal beraber kaleme alıyor.

Amerikan telekomünikasyon devi AT&T'nin Warner Media şirketine ait olan HBO, konuyla ilgili görüş vermedi.

Daha önce beş proje açıklanmıştı

HBO, daha önce Game of Thrones'tan uyarlama beş (spinoff) proje üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Bunlardan bir tanesi proje aşamasından yapım aşamasına geçti; başrolünde Naomi Watts'ın oynadığı bu dizi Game of Thrones'un orijinalinden binlerce yıl öncesinde geçecek.

George R.R. Martin daha önce bir blog yazısında bu dizinin Game of Thrones'tan 10 bin yıl öncesinde geçtiğini kaleme almıştı.

Martin'in 'Uzun Gece' olarak nitelendirdiği bu yapımda Beyaz Gezenler'in ortaya çıkışına ve Stark ailesiyle ilgili efsanelere odaklanılması bekleniyor.

Game of Thrones'un yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss, hayata geçirilmesi planlanan bütün dizilerin yürütücü yapımcılığını üstlenecek, ancak aktif olarak projelerde yer almayacak.

İkili, en son olarak Netflix'le anlaşarak HBO'dan ayrılmıştı.

HBO'nun bugüne kadar en çok izlenen yapımı olan Game of Thrones, her ne kadar son bölümüyle eleştirilse de dizinin son sezonu 32 Emmy adaylığı alarak rekor kırmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Girne’de sahne aldı07 Eylül 2019 Cumartesi 14:06
  • Kamufle, 'Susamam'ın nasıl ortaya çıktığını anlattı: 'Voltran oluşturduk'07 Eylül 2019 Cumartesi 00:44
  • Nicki Minaj müziği bıraktı06 Eylül 2019 Cuma 15:14
  • ART Studio 110 Uluslararası Sanat Kolonisi başladı06 Eylül 2019 Cuma 10:10
  • 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “Maraton” oyunu sahnelendi05 Eylül 2019 Perşembe 16:25
  • 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali başladı03 Eylül 2019 Salı 12:49
  • 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali pazartesi başlıyor28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:00
  • Hasan Çakmak Kanada’da kitaplarını imzaladı28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:28
  • “Sınır” adlı kısa film, Las Vegas'ta finalist oldu27 Ağustos 2019 Salı 13:13
  • Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali gönüllüler için başvuru kabul ediyor27 Ağustos 2019 Salı 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti