HBO'dan üç yeni Game of Thrones dizisi

HBO, yeni bir “Game of Thrones” dizi serisi geliştiriyor: Nymeria, Flea Bottom ve The Sea Snake’i konu alacak üç ayrı yeni yan dizi çekilecek.

HBO, üç ayrı Game of Thrones yan dizisi üzerinde çalışıyor. "9 Voyages" adlı yan dizi Bruno Heller tarafından hazırlanıyor. Diğer iki proje olan "Flea Bottom" ve "10.000 Ships"in ise henüz bir yazarı yok.

Play tuşu'nun aktardığına göre, izleyici karşısına “9 Voyages” adıyla çıkacak olan ilk dizi; Game of Thrones evreninde Deniz Yılanı, Gelgitlerin Efendisi ve Velaryon Hanesi’nin başı olarak bilinen Lord Coryls Velaryon etrafında şekillenecek. Velaryon, daha önceden duyurulan ilk yan dizi House of the Dragon’da da Steve Touissaint eşliğinde yer alacak. "9 Voyages" adlı yan diziyi Bruno Heller yazıyor.

“10.000 Ships” adı verilen ikinci proje, Dorna krallığını kuran Martell Hanesi’nin geçmişte yaşayan büyüğü Prenses Nymeria’yı konu alıyor. Orijinal dizide Sand Snake Nymeria Sand ve Arya’nın kurdu, ismini bu savaşçı kraliçeden alıyordu. Nymeria, Game of Thrones'un bin yıl öncesinde geçen bir hikâyeyi merkezine alıyor. Bu nedenle şimdiye kadar duyurulan bütün projelerden daha önceki bir zamanda geçecek.

Henüz adı olmayan üçüncü proje ise Davos Seaworth ve Gendy Baratheon’un geldiği, King’s Landing’in en fakir şehri Flea Bottom’da geçecek. "Flea Bottom" ve "10.000 Ships" dizilerinin henüz bir yazarı yok.

Bu projeler, Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Eve Best, Sonoya Mizuno ve Matt Smith gibi oyuncularla çekim aşamasına geçen başka bir Game of Thrones ön hikâyesi olan "House of the Dragon"u takip ediyor. "House of the Dragon", George R.R Martin’in Targaryen Hanesi’ni anlattığı 'Fire and Blood' kitabından uyarlanıyor.