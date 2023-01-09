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HDP, anayasa teklifi için randevu isteyen AKP ile görüşmeme kararı aldı

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HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, partilerine yönelik kapatma davasının sürmesi ve Hazine yardımının bloke edilmesi sonrası, "AK Parti grubuyla anayasa teklifi konusunda görüşmeme kararı aldık" dedi.
HDP, anayasa teklifi için randevu isteyen AKP ile görüşmeme kararı aldı

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, partilerine yönelik kapatma davasının sürmesi ve Hazine yardımının bloke edilmesi sonrası, "AK Parti grubuyla anayasa teklifi konusunda görüşmeme kararı aldık" dedi.

AKP, anayasa değişikliği teklifi için muhalefet partilerini ikinci tur ziyaretini bu hafta yapacak. AKP yönetimi, bugün başörtüsü için anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere HDP'den randevu istedi.

Oluç, partisinin AKP'nin randevu talebine olumsuz yanıt verdiğini dile getirdi. Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı'nın sunduğu anayasa değişiklik teklifi ile ilgili daha önce tutumumuzu açıklamıştık. Ayrımcılık yapmadan, hak ve özgürlüklere bir bütün olarak yaklaşılması gerektiği konusuyla ilgili ilkesel tutumumuzu vurgulamıştık. 

Hak gaspının, ayrımcılığın, eşitsizliğin, hukuksuzluğun yaşandığı, özgürlüklerin ve demokrasinin ağır saldırı altında olduğu bir süreçte sadece başörtüsü ile ilgili getirilen değişiklik teklifi; Türkiye'deki özgürlükler sorununa çözüm üretme konusunda yetersizdir demiştik. Bizlerin başörtüsüyle sorunu yoktur ama Kürtler, Aleviler başta olmak üzere eşit yurttaşlık hakkının olmadığı bir ülke ortamında bütünlüklü bir düzenleme gerekir demiştik.

AKP yönetimi, bugün teklifi görüşmek üzere bizden çarşamba günü randevu talebinde bulundu. Değerlendirdik. İntikam davası olan kapatma davasının devam ettirilmesi, anayasal hakkı olan Hazine yardımının iktidar blokunun siyasi baskısı sonucu bir hak gaspı olarak AYM tarafından bloke edilmesi, Cumhur İttifakı bileşenlerinin ağır baskının yaşanması nedeniyle, AKP ile anayasa değişikliği teklifi hakkında görüşmeme kararı aldık. Olumlu cevap vermedik taleplerine.

Hukukun askıya alındığı, anayasanın çiğnendiği bir süreçte anayasa değişikliği görüşmeyi samimi, güven verici bulmuyoruz. 3-4 ay içinde seçimlerin yapılacağı bir ortamda yargı vesayetinin HDP'ye yönelik işletiliyor olması ve HDP'ye yönelik ağır tasfiye politikalarının devam etmesi, seçimlerin adil, demokratik ve eşit bir ortamda yapılmayacağına yönelik işaretlerdir. 

Demokratik siyasete kast edilmiştir. Bu teklifin tartışılmasını güven verici bulmuyoruz."

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