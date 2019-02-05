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HDP, Beyoğlu’nda CHP adayı Alper Taş’ı destekleyecek

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HDP, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde CHP’den aday gösterilen Alper Taş’ı destekleyeceğini açıkladı.
HDP, Beyoğlu’nda CHP adayı Alper Taş’ı destekleyecek

TELE1’in canlı yayınına katılan HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İzmir’de CHP adayı Tunç Soyer’e verilen desteğin ardından Beyoğlu’nda da CHP’yi destekleyeceklerini ifade etti.

Alper Taş’ın pozitif bir havası olduğuna dikkat çeken Beştaş, İstanbul’daki ‘demokrasi kesimlerinin, odaların ve sendikaların’ Taş’ın yanında olduğunu dile getirdi.

HDP’li vekil, “Bunun sonucunda Alper Taş’ı desteklememek gibi bir seçeneğimiz yok. HDP seçmeni Beyoğlu’nda Alper Taş’ı destekleyecektir” diye konuştu.

Taş aynı zamanda Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu üyesi.

Beyoğlu’nda 2014’teki yerel seçimde AKP 69 bin 549 oy alarak yüzde 47,8’le ilk sıradaydı. AKP’yi 51 bin 184 (yüzde 35,2) oy alan CHP takip etmişti.

Bu seçimde AKP’nin adayı Haydar Ali Yıldız’ı destekleyecek MHP geçen seçimde 7 bin 105 (yüzde 4,9) kişinin oyunu almıştı. Taş’ı destekleyecek HDP’nin oyu ise 10 bin 509 (yüzde 7,3) olarak kayda geçmişti.

Yerel seçimde toplamda 52 milyon 695 bin 831 seçmen oy kullanacak. Bu da 2014’e göre yüzde 9,9’luk bir artış anlamına geliyor.

HDP İstanbul için aday çıkarmamıştı ancak kimi destekledikleri konusunda partiden henüz bir açıklama yok.

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