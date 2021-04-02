  • BIST 1.430
  • Altın 453,863
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vaka

HDP: Darbeciler iş başında. Bizi tutuklayabilirsiniz ama teslim alamazsınız. Gergerlioğlu halkın vekilidir

»
Vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkındaki hapis kararı gerekçesiyle evinde gözaltına alındı.
HDP: Darbeciler iş başında. Bizi tutuklayabilirsiniz ama teslim alamazsınız. Gergerlioğlu halkın vekilidir

Gergerioğlu'nun gözaltına alınmasının ardından HDP'nin Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Kararın "darbe" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Darbeciler iş başında. Halk iradesini hiçe sayarak vekilliği gasp edilen Milletvekillimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu, tutuklanmak üzere evinden gözaltına alındı. #HalkınİradesineKelepçe vurulamaz. Bizi tutuklayabilirsiniz ama teslim alamazsınız. Gergerlioğlu bu halkın vekilidir!" denildi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 179 can kaybı, 42 binden fazla yeni vaka02 Nisan 2021 Cuma 20:04
  • Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu duyurdu: Babamı tutuklamaya geldiler02 Nisan 2021 Cuma 19:55
  • 'Evde hastalananlar var'' diyen Bakan'a TTB'den cevap:Siz kabul etmek istemezseniz de dünya yuvarlaktır, Covid-19 da meslek hastalığıdır!02 Nisan 2021 Cuma 19:48
  • Atatürk büstlerine ''put,firavun'' yazan şahıs IŞİD üyesi çıktı02 Nisan 2021 Cuma 19:36
  • AKP Sözcüsü Ömer Çelik:Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütünün 65. yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz02 Nisan 2021 Cuma 19:32
  • Alçıdan yaptıkları heykele 'Zeus'un oğlu' dediler, 1 milyon liraya satmaya çalıştılar02 Nisan 2021 Cuma 18:50
  • TC Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 40 yıl camisiz üniversiteler oldu bu memlekette02 Nisan 2021 Cuma 18:38
  • TC Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Bozkurt: Aşı orucu bozmaz02 Nisan 2021 Cuma 17:48
  • THY ekibinden 50'yi aşkın kişi Hong Kong'da karantinada02 Nisan 2021 Cuma 17:41
  • İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay ilk kez konuştu02 Nisan 2021 Cuma 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti