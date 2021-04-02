HDP: Darbeciler iş başında. Bizi tutuklayabilirsiniz ama teslim alamazsınız. Gergerlioğlu halkın vekilidir

Gergerioğlu'nun gözaltına alınmasının ardından HDP'nin Twitter hesabından açıklama yapıldı.
Kararın "darbe" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Darbeciler iş başında. Halk iradesini hiçe sayarak vekilliği gasp edilen Milletvekillimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu, tutuklanmak üzere evinden gözaltına alındı. #HalkınİradesineKelepçe vurulamaz. Bizi tutuklayabilirsiniz ama teslim alamazsınız. Gergerlioğlu bu halkın vekilidir!" denildi.
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