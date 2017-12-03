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HDP, Demirtaş ile ilgili kararını verdi

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HDP, Demirtaş ile ilgili kararını verdi
HDP, MYK üyeleri ve PM üyelerinden çoğunun cezaevinde olması nedeniyle partinin Şubat ayında 3. Olağan Kongre'ye gideceği ve tutuklu Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın, yeniden aday olacağı belirtildi.

HDP'nin 30 Kasım'da yapılan PM toplantısında, eş başkan Demirtaş'ın durumunun tartışılmadığı gibi böyle bir varsayımın söz konusu olmadığı ve basında kendisine atfedilen, "Benimle ilgili karar alın" gibi bir talebin söz konusu olmadığı belirtildi.

BAŞKAN ADAYI OLUP OLMAYACAĞI SORULDU

HDP'nin 30 Kasım'da yaptığı Parti Meclisi toplantısından sonra partinin 3'üncü Olağan Kongreye gitmesi ve partinin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeniden aday olup-olmayacağı ile ilgili tartışmalar yapılırken, DHA muhabiri, 16 Ekim ve 30 Kasım tarihleri arasında yapılan Parti Meclisi toplantıları ile ilgili bilgilere ulaştı.

HDP kaynaklarından alınan bilgiye göre, 16 Ekim'de yapılan Parti Meclisi toplantısına cezaevinden mesaj gönderen HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, kendisinin iki dönem eş başkanlık yaptığını ve yapılacak kongrede kendisi için parti tüzüğünün değiştirilmemesini istedi. Parti Meclisi'ndeki değerlendirmelerden sonra, Edirne Cezaevi'nde bulunan eş başkan Demirtaş'a, kendisinin bir kongrede normal diğer kongrede ise olağanüstü şekilde eş başkan seçilmesinden dolayı yapılacak 3'üncü kongrede aday olmasında tüzük bakımından sakınca olmadığı bildirildi.

TUTUKLU MYK VE PM ÜYELERİ YERİNE YENİLERİ SEÇİLECEK

HDP tarafından 30 Kasım'da yapılan Parti Meclisi toplantısında ise çoğu tutuklu bulunan PM ve MYK üyelerinin yerlerine yenilerinin seçilmesi ve daha güçlü bir yönetim oluşturulması için Şubat ayında 3'üncü Olağan Kongre yapılması kararı alındı. Bu toplantıda, Demirtaş'ın eş başkanlık adaylığının tartışılmadığı, tartışmasız bir şekilde partinin eş başkan adayı olduğu vurgulandı. Bazı gazetelere yansıyan ve Demirtaş'a atfedilen, "Benimle ilgili karar alın" gibi bir mesajının da söz konusu olmadığı belirtildi.

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