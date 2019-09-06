HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan ailelere, polisten yemek servisi

HDP binası önünde bekleyen ailelere, HPG tarafından alıkonulan asker ve polis aileleri de katıldı

Çocuklarının dağa gönderildiğini iddia ederek HDP binası önünde bekleyen ailelere, HPG tarafından alıkonulan asker ve polis aileleri de katılırken, polislerce evlerinden alınarak parti binası önüne getirildiği belirtilen ailelere, yine polis tarafından yemek servisi yapılıyor.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Diyarbakır’da pazartesi gününden bu yana çocukları S. Çetinkaya’dan haber alamayan Fevziye Çetinkaya ve eşi Şahap Çetinkaya ile 4 yıl önce oğlu Azat Akkoyun’un dağa gönderildiğini iddia eden Remziye Akkoyun’un, HDP Diyarbakır il binası önünde başlattığı oturma eylemine, HPG’liler tarafından alıkonulan asker ve polis aileleri de katıldı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 2 Ekim 2015’de askerlik yaptığı sırada, HPG’liler tarafından alıkonulan Müslüm Altıntaş’ın ailesi, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 24 Temmuz 2015’de HPG’liler tarafından alıkonulan Vedat Kaya’nın ailesi ve Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015’de HPG’liler tarafından alıkonulan Sedat Yabalık’ın ailesi, HDP il binası önüne gelerek burada oturma eylemi gerçekleştirdi.

HDP önünde bekleyişini sürdüren ailelerin sabah saatlerinde evlerinden polis araçlarıyla alınarak parti binasına getirildiği belirtilirken, polislerin ailelerin yemek ihtiyaçlarını karşıladıkları görüldü.

Çetinkaya ailesinden bir kişi, “Çocuklarımız gelmezse sizinkileri de kaçırırız. Öldürürüz. Aynısını yaparız” diye tehdit etti.