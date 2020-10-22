  • BIST 1.201
  • Altın 483,599
  • Dolar 7,9126
  • Euro 9,3502
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1684 test, 5 yeni vaka

HDP Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı

»
HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık gözaltına alındı.
HDP Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarına öğle saatlerinde polis ekiplerinin başlattığı arama sürüyor.

Soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık ile Yenişehir İlçe Eş Başkanları Kasım Kaya ve Remziye Sızıcı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan eş başkanlar ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TSK'dan nefes kesen 'Ateş Serbest-2020' faaliyeti22 Ekim 2020 Perşembe 12:19
  • FETÖ'nün 'şok mangalı' işkenceci subaylarına yeni davalar yolda22 Ekim 2020 Perşembe 12:00
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Doğu Akdeniz ve Ege'de komşularımızı diyaloğa davet ediyoruz22 Ekim 2020 Perşembe 11:24
  • Ermenistan güçleri Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden kayıp vererek geri çekildi22 Ekim 2020 Perşembe 11:05
  • TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Ne Bir Karış Toprağını, Ne De Denizindeki Bir Damla Suyunu Hiç Kimseye Vermez22 Ekim 2020 Perşembe 09:29
  • KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı22 Ekim 2020 Perşembe 08:56
  • T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki22 Ekim 2020 Perşembe 08:56
  • T.C. İçişleri Bakanlığı'ndan Reuters'ın "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberine yalanlama21 Ekim 2020 Çarşamba 21:10
  • Türkiye’de 68 can kaybı, 2 bin 13 yeni hasta21 Ekim 2020 Çarşamba 21:00
  • Cem Yılmaz'dan hükümete çağrı21 Ekim 2020 Çarşamba 20:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti