  • BIST 104.530
  • Altın 225,496
  • Dolar 5,3362
  • Euro 6,0718
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

HDP: Erdoğan, Kürt halkından özür dilemelidir

»
"HDP’ye oy verenleri de erdemsiz olarak nitelemek Erdoğan’ın veya bir başka kişinin haddi değildir"
HDP: Erdoğan, Kürt halkından özür dilemelidir

HDP, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kürt halkına hakaretler yağdırdığını öne sürerken "Kürt halkının oy vererek seçtiği kişileri de HDP’ye oy verenleri de erdemsiz olarak nitelemek Erdoğan’ın veya bir başka kişinin haddi değildir" açıklaması yaptı.

HDP'nin "Erdoğan, Kürt halkından özür dilemelidir" başlığıyla yayımlanan açıklaması şöyle:

"Gittiği her yerde Kürt halkının değerlerine, varlık gerekçelerine saldıran, hakaretler yağdıran AKP Genel Başkanı Erdoğan, Kürt halkının iradesini gasp eden; yolsuzluk, hırsızlık ve usulsüzlükleri Sayıştay raporları ile tespit edilen kayyımları “erdemin ölçüsü” olarak nitelendirdi. Erdoğan, “Eğer kayyımlar olmasaydı oralarda insanca yaşama erdemine benim Kürt kardeşlerim ulaşamayacaklardı” açıklaması ile aslında erdemden ne anladığını ortaya koymuş oldu. 

 

Kürt halkının oy vererek seçtiği kişileri de HDP’ye oy verenleri de erdemsiz olarak nitelemek Erdoğan’ın veya bir başka kişinin haddi değildir. 

 

Erdem, İslamiyet dahil, semavi dinlerin tamamında haksızlığa karşı çıkmaktır. 

 

Erdem, dün söylediğini bugün inkar etmemek, dürüst olmaktır. 

 

Erdem, siyaseten amacına ulaşmak için her türlü yola ve söyleme başvurmak, her türlü adaletsizliği ve haksızlığı yapmak değildir. 

 

Erdem, 2013 yılında Kürdistan kavramını inkar edenlere, grup toplantısında konuşurken, “açın Meclis zabıtlarını okuyun, orada Kürdistan’ı Lazistan’ı göreceksiniz” dedikten 6 yıl sonra çıkıp, “Benim Kürdistan diye bir bölgem yoktur” inkarcılığına düşmek değildir. 

 

Erdem, kardeşim dediği Kürtlere karşı savaşı mutlak ve daim kılmak demek değildir. 

 

Erdem, binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan ve kökleri çok derinlerde olan Kürt halkına, “Türkiye’yi terk edin Irak’a gidin” demek değildir. 

 

Erdem, gücünün yettiği düşünülen kişilere/yapılara saldırırken, kendinden güçlü olanların önünde eğilmek demek değildir. 

 

Kürt halkı ve Türkiye’deki tüm demokrasi güçleri için kayyımların varlığı haksızlık, hukuksuzluk, irade gaspı ve siyasi darbedir. Bunun meşrulaştırılmasını Kürt halkı asla kabul etmeyecektir. 31 Mart’ta, Kürt halkı bu kayyımları geldikleri yerlere göndererek tüm hakaretlere cevap verecek ve erdemin ne olduğunu gösterecektir.

HDP Merkez Yürütme Kurulu"

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 41 yıl sonra ortaya çıktı: Ölmedim, borçlardan kaçtım28 Şubat 2019 Perşembe 18:17
  • Hırsızların kaçarken düşürdüklerini yoldan geçenler çaldı (Video)28 Şubat 2019 Perşembe 13:22
  • Mandıraya kumar operasyonu: 54 gözaltı28 Şubat 2019 Perşembe 10:59
  • Facebook’ta beş yıl önceki iki ‘like’a bir yıl yedi ay hapis cezası28 Şubat 2019 Perşembe 10:57
  • Kedi Efe, sahibini yangından kurtardı28 Şubat 2019 Perşembe 10:50
  • Dansöze para takan kocasını görünce dehşet saçtı!27 Şubat 2019 Çarşamba 22:42
  • Hastane'den 3 milyon liralık tazminat aldı27 Şubat 2019 Çarşamba 21:42
  • Kılıçdaroğlu: Her gelenin tokatladığı bir Türkiye haline geldik27 Şubat 2019 Çarşamba 21:04
  • Kadıköy'de, çöpte kesik bacaklar bulundu27 Şubat 2019 Çarşamba 20:58
  • Türkiye'de yerel seçim sonuçları erken seçim getirir mi?27 Şubat 2019 Çarşamba 20:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti