HDP eş genel başkanları ve 2 vekiline Barış Pınarı Harekâtı soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

09.10.2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye’de bulunan terör unsurlarına yönelik olarak başlatılan “Barış Pınarı Harekatı” ile ilgili olarak, HDP eş genel başkanları ve 27. dönem milletvekilleri Sezai Temelli ve Pervin Buldan tarafından 09.10.2019 tarihinde yapılan yazılı açıklama ile ilgili olarak adı geçen milletvekilleri hakkında terör örgütü propagandası yapma ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama suçlarından, 09.10.2019 tarihinde HDP Genel Merkezinde aynı konu ile ilgili olarak HDP 27. dönem milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit tarafından ortak metin çerçevesinde yapılan basın açıklaması ile ilgili olarak, terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama suçlarından 27. dönem milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven, Berdan Öztürk, Sezai Temelli ve Pervin Buldan haklarında resen soruşturma başlatılmıştır.

HDP'li Koçyiğit: Bizi ne fezlekeler ne de hiçbir hukuki gerekçesi olmayan bu soruşturmalar yıldırmayacak

Hakkında soruşturma başlatılan HDP Muş Milletvekili Koçyiğit, konuya ilişkin olarak Özgürüz'e yaptığı açıklamada, "Hiçbir yeri gerçekçi olamayan bu fezlekeler bizleri yıldırmaya dönüktür. Biz şerbetliyiz. Adresimiz belli. Nafile, boş bir çaba. Bizi ne fezlekeler ne de hiçbir hukuki gerekçesi olmayan bu soruşturmalar yıldırmayacaktır. Dün olduğu gibi bugün de yarın da bu mücadeleyi ne pahasına olursa olsun devam ettireceğiz. Savaşa karşı, işgale karşı sesimizi duyuracağız. Bu günler geçecek. Tarihe bu zulümkârlarla yan yana duranlar yazılacak. Bugün 10 Ekim'în yıl dönümü. Biz IŞİD'i lanetliyoruz" diye konuştu.

HDP, HDK, DTK ve DBP, Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Pınar Barış Harekâtı'na ilişkin olarak bir toplantı düzenlemiş, bu toplantıda HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit tarafından ortak basın bildirisi okunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaya dayanak gösterdiği basın açıklamasında, "İktidarın tüm bu meşrulaştırma çabalarına rağmen, böylesi bir girişimin uluslararası toplum nazarında da kabul görmediği bütün açıklığıyla ortadadır. Selefi, cihadçı çeteleri kullanarak bugüne kadar barış içinde yaşayan kadın, çocuk bütün Suriye halklarına saldıracak olan iktidar bloğu, DAİŞ barbarlığının başaramadığını başarmaya soyunmaktadır. Kürt inkârı ve soykırımının 21’inci yüzyılda sürdürülmesi manasına gelen bu yaklaşım halkların direnişi ve barış içinde yaşama iradesi karşısında dün olduğu gibi bugün de kaybedecektir" ifadeleri yer alıyordu.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de salı günü partisinin grup toplantısında harekâta tepki göstererek, "Suriye'ye girerek daha çok sorunu büyütüyorsunuz ve eğer bir akılsızlık daha yaparsanız inanın çok daha büyük sorunlar olacak" demişti. Temelli, "Bu savaşın tek nedeni var; iktidarlarının ömrünü uzatmak. Uluslararası toplum nezdinde hiçbir kabul edilirliği olmayan bu savaş girişiminin, bu işgal operasyonunun durdurulmasını istiyoruz" sözlerini kaydetmişti.