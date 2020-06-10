HDP: "Güven ve Farisoğulları için bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk"

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesi kararının iptali ve milletvekilliği sıfatının iadesi talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne bugün başvurduklarını söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesi kararının iptali ve milletvekilliği sıfatının iadesi talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne bugün başvurduklarını söyledi.

Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Oluç, Güven ve Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesi kararının Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu savundu.

Türkiye'de iki anayasanın bulunduğunu söyleyen Oluç, bunlardan birinin mevcut anayasa, diğerinin ise "sarayın paralel anayasası" olduğunu öne sürdü.

Yeni valiler kararnamesiyle 41 ilin valisinin değiştirildiğini hatırlatan Oluç, "Değiştirilen valiler arasında üç kayyum da var. Diyarbakır, Mardin ve Siirt valileri de var. Biz bunların yaptığı her türlü usulsüzlüğü, yolsuzluğu defalarca Genel Kurul’da gündeme getirdik. Sayıştay raporlarına yansıdı. Sanmasınlar ki yaptıkları yanlarına kar kalacak" ifadesini kullandı.