HDP, Hasip Kaplan'ın 'eşbaşkan Kürt olacak' çıkışını kınadı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın Twitter hesabından akşam saatlerinde atılan bazı mesajlar, partisinin tepkisini çekti.

Kaplan akşam saatlerinde attığı mesajda, "HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek...!" yazdı.

Hasip Kaplan'ın Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımlar üzerine HDP'nin kurumsal hesabından "Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz." mesajı yayımlandı.

Hasip Kaplan, HDP'nin kurumsal hesabından gelen "kınama" mesajına da yine Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi ve şu mesajı paylaştı:

"HDP'ye son uyarım, halkların, farklı inanançların, emekçilerin, solun, devrimcilerin, emekçilerin en çok birliğini ve dayanışmasını ben savundum. Kürt halkının % 90 oy verdiği partimizde lütfen realiteye dikkat edin..!"

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir de Twitter hesabı aracılığı ile yaşanan tartışma ile eş zamanlı olarak bu mesajı paylaştı: "Sarhoşken söylenen her söz ayıkken mutlaka düşünülmüştür!!!"

HDP 11 Şubat'ta seçimli kurultay yapacak

HDP, 11 Şubat'ta Ankara'da kurultay düzenliyor. Kurultay'da eş genel başkanlık seçimlerinin de yapılması öngörülüyor.

Partinin Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezaevi'nde bulunan eşbaşkanı Demirtaş, kurultayda aday olmayacağını açıkladı.

Hasip Kaplan, 2007 ve 2011 yıllarında yapılan genel seçimlerde Şırnak'tan bağımsız milletvekili olarak seçilmişti.

2011 seçimlerinin ardından Barış ve Demokrasi Partisi'ne (BDP) katılarak grup başkanvekili olan Kaplan, Nisan 2014'te de diğer BDP'li vekillerle beraber HDP'ye geçmişti.