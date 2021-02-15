HDP il ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı

Bakanlığın açıklamasına göre, ‘PKK’nın yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik’ Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele daire başkanlıklarınca 40 ilde operasyon düzenlendi.
Gözaltı işlemleri sürüyor.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘PKK’nın yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik’ Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele daire başkanlıklarınca 40 ilde operasyon düzenlendi.
Gözaltı işlemleri sürüyor.
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