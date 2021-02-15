  • BIST 1.562
  • Altın 406,483
  • Dolar 6,9483
  • Euro 8,4275
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün:5033 test 17 pozitif vaka

HDP il ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı

»
İçişleri Bakanlığı, 40 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
HDP il ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı

Bakanlığın açıklamasına göre, ‘PKK’nın yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik’ Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele daire başkanlıklarınca 40 ilde operasyon düzenlendi.

Gözaltı işlemleri sürüyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'li Murat Bakan'dan Garê tepkisi: Neden hiçbir şey yapmadınız bunun hesabını verin15 Şubat 2021 Pazartesi 00:22
  • HDP'den Gara açıklaması: İktidar topluma hesap vermeli; PKK elindeki kişileri serbest bıraksın14 Şubat 2021 Pazar 18:33
  • Avrasya Araştırma Şirketi yaptığı son anketi paylaştı14 Şubat 2021 Pazar 13:33
  • Millî Savunma Bakanı Akar: Gara’da 13 vatandaşımızın naaşına ulaşıldı14 Şubat 2021 Pazar 13:21
  • CHP’den Erdoğan’a destek13 Şubat 2021 Cumartesi 18:04
  • Kadir Topbaş hayatını kaybetti13 Şubat 2021 Cumartesi 16:42
  • Jandarmadan kumar baskınında 'Misafirim' diyen şüpheliye: Ben de Tanrı misafiriyim13 Şubat 2021 Cumartesi 15:12
  • Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım: 2023, Ay misyonu için agresif bir tarih13 Şubat 2021 Cumartesi 12:49
  • 'Geçim sıkıntısı nedeniyle intihar ettikleri' iddia edilen genç anne-baba, Batman'da yan yana defnedildi13 Şubat 2021 Cumartesi 09:19
  • TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:Kıbrıs’ta iki devletli çözüm için tüm gayretimizle çalışacağız12 Şubat 2021 Cuma 21:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti