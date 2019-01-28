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HDP, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 7 büyükşehirde aday göstermeyecek

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HDP'nin en güçlü olduğu yerler arasında olan Konya ve ilçelerinde aday tartışması sürüyor
HDP, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 7 büyükşehirde aday göstermeyecek

HDP, hafta sonu Genel Merkez binasında üst üste gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında, yerel seçimlerde batı illerine dair izleyecekleri stratejiyi belirledi. HDP Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu, yerel seçimlerde batı illeri için izleyecekleri stratejiyi kararlaştırarak, Antep, Urfa, Adana, Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı göstermeyecek.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre HDP, aday göstermediği büyük şehirlerin birçok ilçesinde kendi adayını çıkaracak. Mersin’in Akdeniz ilçesi ve İstanbul’un Şişli ilçesi gibi yerlerde aday gösterilecek.

Konya ve ilçelerinde aday çıkarılacak

Toplantılarda alınan kararlardan bir diğeri ise, İç Anadolu Bölgesi’nde partinin en güçlü olduğu yerler arasında olan Konya ve ilçelerinde aday çıkarılması. Alınan kararlara göre, HDP Konya Büyükşehir ile Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde kesin aday çıkartacak. Konya’nın diğer ilçeleri içinse tartışmaların sürdüğü belirtildi.

Ege'de aday çıkarma eğilimleri

Ege Bölgesi için yürütülen tartışmalarda da, Aydın, Muğla, Balıkesir, Manisa, olmak üzere, birçok ilde aday çıkarma eğiliminde. Partinin kararlaştırdığı konulara dair önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.

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