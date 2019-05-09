HDP İstanbul için kararını verdi

‘İstanbul İttifakı’ adı altında bir ittifak söylemi ile İmamoğlu'na oy istenecek

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından partilerde 23 Haziran için hazırlık başladı. 6 Mayıs'ta Abdullah Öcalan'ın mektubunun ardından HDP'nin İstanbul seçimlerinde nasıl tavır alacağı merak ediliyordu.

2013-2015 yılları arasındaki çözüm sürecine yeniden dönülmesinin mümkün olmadığını ifade eden HDP kaynakları, İstanbul seçimlerinin boykotu ya da farklı bir oluşum içinde yer alma tartışmasının gerçeği yansıtmadığını ifade edildi.

MYK'de karar verildi



YSK’nin kararının ardından olağanüstü gündemle toplanan Merkez Yürütme Kurulu da İstanbul seçimlerine yönelik tutum kesinleşti. Toplantıda, HDP seçmeninin, “Belediyelerimize kayyum atandığında ve yüzde 20 oy alan ikinci adaylara KHK bahanesi ile mazbata verildiğinde” muhalefet partilerden gerekli desteği alamadığı eleştirileri hatırlatıldı.

Ancak yapılan tartışmaların ardından ‘İstanbul İttifakı’ adı altında bir ittifak söylemi geliştirilerek seçmenlerden Ekrem İmamoğlu için oy istenmesine karar verildi. Bu süreçte İstanbul milletvekilleri ile bazı genel başkan yardımcılarının da İstanbul’da kalarak seçim çalışmalarını koordine etmesi kararlaştırıldı.