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HDP ‘ittifak’ çağrısı yaptı, CHP, ‘Demokrasiyi destekleyen yurttaşların yanındayız’ dedi

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HDP ‘ittifak’ çağrısı yaptı, CHP, ‘Demokrasiyi destekleyen yurttaşların yanındayız’ dedi
HDP ‘ittifak’ çağrısı yaptı, CHP, ‘Demokrasiyi destekleyen yurttaşların yanındayız’ dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın ‘şeffaf ittifak’ çağrısına ilişkin, “Biz demokrasiden yana olan yurttaşlarımızın yanında oluyoruz. İlk seçimler geldiğinde demokrasiden yana olan yurttaşlarımız gereken cevabı verecektir” dedi.

Buldan, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi kurulan siyasi ittifaklarla ilgili, “Bir seferliğine İstanbul seçimlerini kazanmak için kabul ettik, bundan sonra yapılacak olan ittifaklar, açık ve şeffaf olmalı ve birlikte görüntü verilmeli. CHP’nin çekingenliğinden çıkması gerek” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin hatırlatılması üzerine Salıcı şunları söyledi: “Siyasi ittifaklar 2018 yılında yapılan düzenleme ile girdi hayatımıza ve genel seçimlerde uygulandı. CHP, Saadet ve İYİ Parti ile Millet İttifakını oluşturdu. Sonra bir yerel seçim sürecine girildi. Burada ise ittifakları düzenleyen bir şey yok. Şimdi meseleye şuradan bakalım. Yerel seçimde siz belediye başkanı seçiyorsunuz. Sonuçta bizim adaylarımız AKP’li yurttaşlardan da oy istedi ve aldı. MHP’ye oy veren, gönül veren yurttaşlardan da oy aldı. Ortada demokrasiden yana olanlar ve demokrasinin karşısında olanlar tek adam rejimini destekleyenler var. Bir siyasi mücadele var. Biz demokrasiden yana olan yurttaşlarımızın yanında oluyoruz. İlk seçimler geldiğinde demokrasiden yana olan yurttaşlarımız gereken cevabı verecektir.”

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