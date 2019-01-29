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HDP, ‘komünist başkan’a karşı ittifak kurdu

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HDP, Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun (SMF) ortak adayı Mehmet Maçoğlu’na karşı ‘Dersim Devrimci Güç Birliği’ adıyla ittifak kurdu.
HDP, ‘komünist başkan’a karşı ittifak kurdu

Komünist başkan’ olarak da bilinen Maçoğlu, 2014’ten beri Tunceli’nin Ovacık ilçesinde belediye başkanlığı yapıyor. Ancak bu sefer SMF’nin desteğiyle Türkiye Komünist Partisi (TKP) listesinden Tunceli adayı olarak gösterildi.

HDP de kentte parti içi önseçim yaptı. Seçimde eş başkan adayları olarak Nurşat Yeşil ve Aleddin Erdoğan’ın ismi çıktı. Ancak adaylar henüz netleşmedi. HDP Genel Merkezi’nin belirlediği isimler 31 Ocak’ta açıklanacak.

Evrensel’den Orhan Kurul’un haberine göre HDP en güçlü adaylardan biri olarak görülen Maçoğlu’na karşı çeşitli parti ve siyasi oluşumlarla ittifak yapma kararı aldı.

Buna göre HDP, Emek Partisi (EMEP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Partizan’la seçime girecek. Diğerleri HDP listesinden aday gösterilen isimleri destekleyecek.

HDP’yi destekleyen bazı kesimler, Maçoğlu’nun adaylığına karşı çıkıp Kasım 2016’dan bu yana kayyım tarafından yönetilen belediyenin, daha geniş kesimler tarafından desteklenen aday tarafından kazanılabileceğini dile getirmişti.

Tunceli’de 2014’teki yerel seçimi o dönem Barış ve Demokrasi Partisi’nin adayı yüzde 42,4’le kazanmıştı. İkinci ise yüzde 30,8’le CHP’nin adayı olmuştu.

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