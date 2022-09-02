HDP Milletvekili Semra Güzel yakalandı

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sahte pasaportla yakalandığını bildirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP’li Semra Güzel’in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT’in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP’li Güzel, otomobille Edirne’ye giderken yakalandı. Güzel’in üzerinde sahte pasaport bulunurken beraberindeki A.G. isimli göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var, HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti’nin başarılı operasyonu ile yakalandı.” ifadesini kullandı.



NELER YAŞANMIŞTI?

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığına göndermişti. Hakkında iki ayrı fezleke düzenlenen Güzelin dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama ile kaldırılmıştı.

Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşmıştı. Başsavcılık, Güzel hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlattı. İfadeye çağrılan Güzel, sürenin dolmasına rağmen savcılığa gelmedi.

Savcılık, adresinde de bulunamayan Güzel hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla iki ayrı dosya kapsamında sulh ceza hakimliğinden yakalama kararı çıkarılmasını talep etmiş, hakimliğin talebi kabul etmesiyle, Güzel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.