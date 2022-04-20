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HDP savunmasını AYM'ye sundu

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) kapatma davasında esas hakkındaki yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) sundu.
HDP savunmasını AYM'ye sundu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) kapatma davasında esas hakkındaki yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) sundu.

Savunmanın sunulmasının ardından HDP heyeti AYM önünde açıklama yaptı. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede "Esas hakkındaki savunmada, savcının her bir iddiasına tek tek yanıt vermek suretiyle bu iddianamenin hukuka aykırı olarak tanzim edilmiş olduğunu, siyasi iktidar ve ortaklarının zorlaması neticesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ısmarlama olarak hazırlatılmış bir belge olduğunu ortaya koyduk" açıklamasında bulundu.

İddianamenin "HDP'yi demokratik siyasetin dışına itme operasyonunu bir argümanı olarak kullanıldığını" belirten Dede, "Siyasi bir belge olduğunu ifade etmiştik. Bu tespiti yapmak için sadece, özellikle 2015 yılından itibaren, HDP’ye dönük geliştirilen saldırılara bakmak yeterli olacaktı. Fakat biz hukukçular iddianameyi satır satır, her bir eki tek tek incelemek suretiyle bu tespitin sadece siyasi bir tespit olarak değil hukuki bir tespit olarak da doğru olduğunu görmüş olduk" dedi.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Haziran 2021'de kabul etmişti. İddianamede partinin PKK ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılmasının yanı sıra 451 HDP üyesi hakkında da beş yıl süreyle siyaset yasağı talep ediliyor.

Süreç nasıl işleyecek

Davanın bundan sonraki sürecinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındakini görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek.

Daha sonra AYM tarafından belirlenecek tarihlerde, önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklamada bulunacak, ardından da HDP yetkilileri sözlü savunma yapacak.

Davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan tarafından belirlenecek bir günde bir araya gelecek olan üyeler kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. 15 üyeden oluşan AYM, kapatma davasını, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla karara bağlayabilecek. Mahkemenin bu kararını açıklamak için önünde bir zaman sınırı bulunmuyor.

Sancar dâhil 10 vekilin fezlekesi sunuldu

Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Sancar'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ve Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık."

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