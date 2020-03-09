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HDP: Selçuk Mızraklı ile ilgili verilen kararı tanımıyoruz!

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HDP: Selçuk Mızraklı ile ilgili verilen kararı tanımıyoruz!
HDP: Selçuk Mızraklı ile ilgili verilen kararı tanımıyoruz!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı hakkında verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasını tanımadıklarını söyleyerek kararı kınadı. 

Görevden alınıp yerine kayyım atanmasının ardından tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’nın “terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mızraklı, hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

 Karının ardından açıklama yapan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu, 19 Ağustos 2019'da görevinden uzaklaştırılan Mızraklı’nın, 22 Ekim 2019’da tutuklandığı anımsatılan açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Selçuk Mızraklı, Diyarbakır'ın seçilmiş, hakikatli iradesi ve yüz akıdır. Selçuk Mızraklı şahsında yargılanan ve cezalandırılan, bizatihi Kürt halkının seçme ve seçilme hakkıdır. İnsanlık tarihi zorbalıkların, gaddarlıkların ama aynı zamanda onurlu mücadelelerin ve kazanımların da tarihidir. Partimiz ve halkımız zulme ve baskılara karşı güçlü bir demokrasi mücadelesini yükseltme azminden vazgeçmeyecektir."

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