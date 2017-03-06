HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü gözaltına alındı

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü bir duruşmayı izlemek üzere geldiği Tunceli adliyesinde gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre, Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan dava açılan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü için, günsüz ‘Zorla getirilme’ kararı vermişti.
Hakkında 12 fezleke bulunan Alican Önlü 14 Aralık’ta Ankara’da gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
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