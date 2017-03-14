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HDP Van Milletvekili Adem Geveri Gözaltına Alındı

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HDP Van Milletvekili Adem Geveri Gözaltına Alındı
HDP Van Milletvekili Adem Geveri, kaldığı otelde gözaltına alındı. 35 yıla kadar hapsi istenen HDP milletvekili Bolu'da adliyeye sevk edildi.

HDP  Van  Milletvekili Adem Geveri "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla  Bolu'da kaldığı bir otelde gözaltına alındı.  Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Geveri, adliyeye sevk edildi.

 

35 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

 

HDP  Van  Milletvekili Adem Gever hakkında; "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası istendi.

 

Van  Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame  Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Bunun üzerine harekete geçen  Bolu İl  Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler hakkında yakalama kararı çıkartılan Adem Geveri'yi,  Abant Tabiat Parkı'nda bulunan bir otelde gözaltına aldı.

 

27 MART'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

 

Gözaltına alınan Geveri, Cumhuriyet Savcılığınca ifadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Yaklaşık 1.5 saat adliyede kalan Geveri, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adem Geveri, "İfade verdim. İfademin ardından serbest kaldım. Hepsi bu kadar." dedi.

 

Jandarma aracıyla adliyeden ayrılan Geveri'nin  27 Mart 2017 günü  Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

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