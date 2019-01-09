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HDP vekillerine biber gazlı müdahale!

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HDP'li yöneticiler ve sendikacılara yönelik gözaltılara ilişkin basın açıklaması yapmak için HDP Ankara İl Örgütü önünde toplananlara polis biber gazıyla müdahale etti.
HDP vekillerine biber gazlı müdahale!

Ankara’da dün (8 Ocak) sabah saatlerinde evlerine yapılan operasyonla çok sayıda HDP’li yönetici ve sendikacı gözaltına alındı.

HDP Milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Abdullah Koç ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin HDP Ankara İl Örgütü önünde gözaltılara ilişkin yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi.

HDP’li vekiller dışındakilerin il örgütü önünden ayrılmasını isteyen polis bir süre sonra biber gazıyla müdahale etti. Polisin sıktığı biber gazından Kerestecioğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi etkilenirken HDP’li Abdullah Koç da yerlerde sürüklenerek polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Partililerin araya girmesiyle HDP’li vekil Koç gözaltına alınmadı.

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