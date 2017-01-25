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SON DAKİKAHDP'de 3 vekil gözaltına alındı

HDP'de 3 vekil gözaltına alındı

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HDP'de 3 vekil gözaltına alındı
HDP'ye düzenlenen terör operasyonları kapsamında milletvekilleri Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım ve İmam Taşçıer gözaltına alındı.

HDP'li milletvekilleri Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım ve İmam Taşçıer gözaltına alındı.

Hakkında “zorla getirilme” kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım gözaltına alındı.

HAKLARINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili İmam Taşçıer hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti hükumetini alenen aşağılama”, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

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