HDP'de 3 vekil gözaltına alındı

HDP'li milletvekilleri Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım ve İmam Taşçıer gözaltına alındı.
Hakkında “zorla getirilme” kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım gözaltına alındı.
HAKLARINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili İmam Taşçıer hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti hükumetini alenen aşağılama”, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.
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