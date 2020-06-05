HDP’den CHP’ye çağrı: Demokrasi bloğu kuralım

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar düzenledikleri basın toplantısıyla 3 ismin milletvekilliklerinin düşürülmesini değerlendirdi ve CHP’ye ‘demokrasi bloğu’ oluşturma çağrısı yaptı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, partilerinin Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlulları ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in vekilliklerinin düşürülmesinin ardından olağanüstü olarak MYK’yı toplayan Buldan ve Sancar, milletvekilliklerinin düşürülmesini “darbe” diye tanımladı ve AKP’ye sert tepki gösterdi.

“TEK BİR KİŞİ KALSA BİLE MÜCADELE DEVAM EDECEK”

Buldan, milletvekillerinin vekilliklerinin düşürülmesine “darbe” yorumu yaparak şöyle dedi:

“AKP, HDP’nin seçime girdiği her yerde büyük hezimet yaşadı. Zorla, baskıyla iktidarını ayakta tutmaya çalıştı. İktidarın son dönemde kazandığı hiçbir seçim meşru değildir. Her bir seçim binlerce dalaverenin ürünüdür. Bu yerel seçimler için de genel seçimler için de geçerlidir. Dün yapılan darbe 2 Mart 1994 tarihinde DEP’li milletvekillerine yapılan darbeden farklı değildir. Darbelere karşı çıkan AKP halkın iradesine darbe vurdu. TBMM’de tek bir kişi kalsa bile mücadele devam edecek. Darbe yerellerde seçilmiş olan eş başkanlarımıza da uygulandı. Tek bir belediyemiz kalana kadar mücadele devam edecek” ifadelerini kullandı.

7 HAZİRAN SEÇİMİ SONRASI YAŞANANLARI HATIRLATTI

Sancar ise 7 Haziran 2015 seçimlerini hatırlatarak, “Seçimi kaybeden AKP o günden bu güne siyasi darbe planı hazırladı. İlk aşama 7 Haziran seçimlerinin sonuçlarını geçersiz kılmaktı. Kaos ortamı yaratıp erken seçim kararı aldı. 1 Kasım’da seçime gidildi. Bugün 5 Haziran önemli bir yıl dönümü. AKP’nin başlattığı darbe sürecinin önemli bir işareti yaşanmıştı. Diyarbakır mitingimize bombalı saldırı yapılmıştı” diye konuştu.

AKP iktidarının 15 Temmuz darbe girişimini “Allah’ın lütfu” sayarak 20 Temmuz “darbesini” gerçekleştirdiğini kaydeden Sancar, AKP’nin elindeki bütün imkanları HDP’yi tasfiye etmek için kullandığını belirterek, şunları ekledi:

“HDP veya onun öncesi partiler bu tür yöntemlerle susturulamaz. HDP ve bu siyasi geleneğin diğer temsilcileri diz çöktürülemedi. HDP de diz çökmeyecektir. Bu yöntemlerin hiçbiri en ufak şekilde kararlılığımızı etkilemez. Demokratik siyasette bütün meşru yollarla darbeci zihniyete karşı mücadelemiz devam edecektir. Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekilimiz Musa Farisoğulları’nın şahsında Kürt halkına diz çöktüreceğini düşünenler yanılmaktadır.”

“BU MESELE SADECE HDP MESELESİ OLARAK GÖRÜLEMEZ”

Sancar, CHP’li Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle de İstanbul seçmeni ve Türk halkının iradesinin “gasp edildiğini” söyleyerek, “Bu darbe Türkiye halklarının iradesinin gasp etme girişimidir. Buna karşı halkların ortak mücadelesi gerekir. Biz Kürt halkının inanç ve kararlılığına sonsuz güveniyoruz. Türkiye halklarına güveniyoruz. Biz kendi gücümüzle mücadeleyi sürdüreceğiz ancak bu mesele sadece HDP meselesi olarak görülemez” dedi.

“CHP TABLOYU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMALI”

“Darbeye karşı demokrasi bloğu kuralım” diyen Sancar, demokrasi bloğunu kurmaya hazır olduklarını ekleyerek, herkese ‘sorumlu hareket etme’ çağrısında bulundu.

Sancar, CHP’nin milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin tutumunu “Demokrasi güçleri değerlendiriyorlardır. Biz çağrının ortak mücadeleden geçtiğini vurguluyoruz” diye değerlendirerek, CHP’ye yönelik “Bütün tabloyu göz önünde bulunduran değerlendirme yapmalı. Dünkü açıklamada milletvekillerimizin isminin geçmemiş olmasını doğru bulmuyoruz. Tabloyu görmemiş olmaları iktidarın siyasi oyunlarını kolaylaştırır. CHP kurullarında bu meseleyi ayrı değerlendirdikten sonra farklı bir tavır da koyabilir” ifadelerini kullandı.