HDP'den "defterleri açın" çağrısı

İktidar çevrelerinin hedefinde olan eski Başbakan Davutoğlu'nun 7 Haziran-1 Kasım arasında yaşananlarla ilgili "defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" sözleri üzerine HDP, meclis araştırması istedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 7 Haziran-1 Kasım 2015'te ilgili olarak “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" şeklindeki sözleri üzerine HDP konuyu meclise taşıyarak araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, PKK ile yürütülen çözüm sürecinin sona ermesine ve AKP'nin tek başına iktidar olamadığı seçimlerin yenilenmesine yol açan dönemin incelenmesi için TBMM Başkanlığına dilekçe verdi. Dilekçede "2014-2016 arasındaki yaşanan saldırıların ve katliamların araştırılması, sorumluların yargı önüne çıkarılması, önceki Başbakan Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bahsi geçen döneme ilişkin beyanlarının incelenmesi" ifadesine yer verildi.

Davutoğlu ne dedi?

HDP'li belediyelere kayyum atanmasını eleştirdiği için iktidar çevrelerinin hedefi olan yeni parti kurma hazırlığında olan Davutoğlu, Cuma akşamı Sakarya'da katıldığı bir programda şu sözleri söylemişti:

"Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır."

7 Haziran- 1 Kasım arasındaki dönemde dönemde yaşanan Suruç saldırısında ölen ve yaralananların yakınlarının oluşturduğu Suruç Aileleri isimli platformdan yapılan açıklamada, "Herkes ne biliyorsa söylemelidir. 7 Haziran ile 1 Kasım arası ne oldu? Biz ne için, ne uğruna bu kadar öldük ve yaralandık?" denildi.

2015'te Neler yaşanmıştı?

5 Haziran: Diyarbakır'daki HDP mitinginde bombalı saldırı düzenlendi, 5 kişi öldü.

7 Haziran: Genel seçimler yapıldı. Sonuçlara göre AKP ilk kez tek başına iktidar olma çoğunluğunu el edemedi. HDP ilk kez parti olarak girdiği seçimlerde barajı geçerek meclise 80 milletvekili kazandı.

20 Temmuz: IŞİD'in Suruç'ta düzenlediği saldırıda Kobani'ye yardım götürmek için toplanan gönüllüler hedef alındı. 34 kişi hayatını kaybetti.

22 Temmuz: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki polis evlerinde, başlarından vurularak öldürüldü. Eylemi önce üstlenen PKK daha sonra reddetti. Olay çözüm sürecinin sonu oldu.

24 Temmuz: PKK ve IŞİD'e yönelik operasyonlar başlatıldı.

29 Temmuz: Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm sürecinin sona yürütülemeyeceğini açıkladı.

26 Ağustos: Koalisyon görüşmelerinen sonuç alınamayıp hükümet kurulamayınca anayasa gereği erken seçim kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerde en çok oy alan ikinci parti olan CHP'ye hükümet kurma görevi vermedi.

7 Eyül: PKK'nın Dağlıca'daki saldırısında 16 asker hayatını kaybetti.

8 Eylül: Iğdır'daki PKK saldırısında 13 polis yaşamını yitirdi.

10 Ekim: Ankara'da sol grupları düzenlediği barış mitingine düzenlenen bombalı saldırıda 102 kişi hayatını kaybetti.

1 Kasım: Yenilenen seçimlerde AKP tek başına iktidar oldu. HDP oy kaybetse de barajı aşarak meclise girdi.