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HDP’den Güven ve Farisoğulları için AYM’ye başvuru

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Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Oluç, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülme kararının iptali ve iadesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını söyledi
HDP’den Güven ve Farisoğulları için AYM’ye başvuru

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) basın toplantısı düzenleyen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, vekillikleri düşürülen Leyla Güven ve Musa Farisoğulları konusuna değindi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Bakanı Zühtü Arslan’ın dünkü yemin töreninde yaptığı konuşmayı anımsatan Oluç, “O konuşmada iki önemli veri sundu. Bunlardan bir tanesi '2019 yılında 43 bin civarında kişisel başvuru yapıldı ve bu başvuruların yaklaşık 40 bini sonuçlandı' dedi. 'Bireysel başvuruyu uygulayan hiçbir ülkede bizim kadar başvuru yapılmıyor' dedi. Neden acaba? Çünkü bu başvuruların ve verilen kararların yarıdan fazlasının da adil yargılanma hakkına ilişkin olduğunu söyledi, AYM Başkanı Zühtü Arslan” dedi.

“Paralel bir Anayasa var”

Türkiye’de yargıda çok büyük sorun yaşandığını belirten Oluç, AYM Başkanı’nın açıklamalarının yargıda tuzun koktuğunu gösterdiğini söyledi.

HDP’li Güven ve Farisoğulları ile CHP’li Enis Berberoğlu’nun milletvekilliklerinin düşürülmesi ve kayyum atamalarını değerlendiren Oluç, “Demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına dair bütün uygulamalar bunun göstergesidir. Bu anayasa uygulanmıyor ama bir paralel anayasa var. Sarayın bir paralel anayasası var. O anayasa uygulanıyor. Yani hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukukunun geçerli olduğu bir paralel anayasa uygulanıyor. AYM başkanının söyledikleri buna dair çok önemli veriler sunuyor” diye konuştu.

Güven ve Farisoğulları’nın Anayasa’ya aykırı bir şekilde milletvekilliklerinin düşürülmesi durumuna ilişkin AYM’ye başvuruda bulunduklarını belirten Oluç, tespitlerine göre geçen hafta Anayasa’nın 2. 10. 13. 25. 26. 67. ve 83. İlişkin atılan adımların TBMM içtüzüğüne aykırı olduğunu belirtti.

“HDP’yi tasfiye etmek için uydurulan fezlekelerdir”

26. ve 27.  Dönem’de HDP milletvekilleri hakkında 813 fezlekenin olduğunu belirten Oluç, devamında şunları söyledi:

Bu fezlekeler tamamıyla hukuksuz bir şekilde stajyer savcı bile olamayacak savcıların alelacele HDP’li vekile fezleke hazırlık teneke madalyasını almak için hazırladıkları fezlekelerdir. Bunların tamamı vekillerimizin ya basın toplantılarında ya halk toplantılarında yaptıkları konuşmalar ve açıklamalardır. Tamamı düşünce ve ifade özgürlüğü ve vekil dokunulmazlığı kapsamında, Anayasanın ilgili maddesi çerçevesinde ele alınmalıdır. İçinde o kadar tuhaf olanlar var ki anlatmak ile bitmez. Urfa vekilimiz Ayşe Sürücü bir fezlekede Diyarbakır, bir fezlekede Şırnak vekili olmuştur. Bunlar tamamen iktidarın planı doğrultusunda AKP’nin savcıların hazırladığı ve HDP'yi demokratik siyaset alanından tasfiye etmek için uydurulan fezlekelerdir.

“İktidar sahte gündemlerle uğraşıyor”

Mevcut iktidarın sahte gündemlerle uğraştığını ifade eden Oluç, ““Bu iktidarın çok sahte gündemlerle uğraştığını biliyoruz. Ben çocuktum bu ülkedeki iktidarlar Ayasofya meselesini tartışırlardı, şimdi saçlarım beyazladı hala bu ülkenin iktidarları Ayasofya’yı konuşuyor” dedi.

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