HDP’den İdlib oturumu çağrısı: Meclis’in bilgilendirmemiş olması kabul edilemez

HDP eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Suriye’nin İdlib kentinde dün gece Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik (TSK) saldırıya ilişkin “Toplum merak içinde gelişmeleri izlerken iktidarın Meclis’i bilgilendirmemiş olması kabul edilemez” dedi.

Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetmişti. Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık yedi saat süren güvenlik toplantısı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı saldırıya misliyle karşılık verileceğini duyurmuştu.

HDP eş başkanlarının yazılı açıklamasında, “Türkiye halklarına baş sağlığı ve taziye dileklerimizi iletiyoruz” dendi. Parti yetkililerinin her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğu belirtildi.

HDP’nin Suriye tezkeresinde Meclis’te hayır oyu kullanan tek parti olduğunu hatırlatan eş başkanlar, “Uyarılarımızın dikkate alınmamasının üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

İdlib’deki saldırıyla ilgili karartma uygulandığını ve sosyal medyanın kısıtlandığını belirten Buldan ve Sancar, ‘iktidarın öncelikle halkı ve Meclis’te grubu olan/olmayan tüm partileri acilen şeffaf bir şekilde bilgilendirmesi için Meclis’in olağanüstü toplanması’ çağrısında bulundu.