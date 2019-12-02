HDP’den Selahattin Demirtaş açıklaması

HDP tarafından yapılan açıklamada, “Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin avukatları tarafından verilen bilgilere ilişkin hükûmeti ve Adalet Bakanlığı’nı acilen açıklama yapmaya çağırıyoruz.

HDP tarafından yapılan açıklamada, “Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin avukatları tarafından verilen bilgilere ilişkin hükûmeti ve Adalet Bakanlığı’nı acilen açıklama yapmaya çağırıyoruz.

Sayın Demirtaş’ın sağlığına ilişkin son durumu nedir? Neden hastaneye sevki yapılmamıştır? Demirtaş’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevki için gerekli işlemler derhal yapılmalıdır. Şu ana kadar bunun gerçekleştirilmemiş olması kesinlikle kabul edilemez ve tüm sorumluluk yetkililerdedir. Meclis Başkan Vekilimiz ve Grup Başkanvekillerimiz Edirne Cezaevine hareket edeceklerdir" denildi.

Demirtaş daha önce de cezaevinde kalp spazmı geçirmişti

Demirtaş, 17 Kasım 2015’te üst solunum yolunda yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat olmuştu. Dönemin HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, 2016 yılında Demirtaş’ın Edirne Cezaevi’nde kalp spazmı geçirdiğini duyurmuştu.