 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.356
  • Altın 147,206
  • Dolar 3,7094
  • Euro 3,9334
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

HDP’den Yıldırım’a: Son başbakanların hangisi abidikti, hangisi gubidikti?

»
HDP’den Yıldırım’a: Son başbakanların hangisi abidikti, hangisi gubidikti?
Başbakan Yıldırım’ın ‘abidik gubik’ açıklamasına tepki gösteren HDP Grup Başkanvekili Yıldırım, “Biz de soruyoruz son başbakanların hangisi abidikti hangisi gubidikti?” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Başbakan Binali Yıldırım’ın “Abidik gubidik birtakım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri başbakan olmuş” sözlerini değerlendirdi.

 

“Her geçen gün de kendilerini gerek yurt içinde gerek yurt dışında komik duruma düşünecek ifadeler kullanıyorlar” diyen HDP’li Yıldırım, “Başbakan geçen gün, ‘Abidik gubidik başbakanlar çıkıyor’ dedi. Biz de soruyoruz son başbakanların hangisi abidikti, hangisi gubidikti? 94 yıllık cumhuriyet tarihinin 6’da birinde siz vardınız. Türkiye toplumu da merak ediyor, kim abidik kim gubidik?” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere ‘Evet’ çağrısı yapanların bunu destekleyecek argümana sahip olmadıklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti: “Başbakan, bakanlar ve destekçisi olan muhalefet partisi hala içeriğe girmedi. Çünkü tekçilik üzerinden tariflenen bir sistemin 80 milyona herhangi bir katkısı yok. Kendi paketinizi anlatın, bizim karşıtlığımız üzerinden yürüttüğünüz kampanya kabak tadı veriyor. İnandırıcılığı da kalmadı. ‘Evet’çi iseniz göğsünüzü gere gere toplumun karşısına çıkın.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ‘Erdoğan’ı takip eden AA muhabiri görevden alındı’ iddiası06 Mart 2017 Pazartesi 16:00
  • Guardian yazarı: Türkiye'nin gerçekliği kurgudan bile tuhaf06 Mart 2017 Pazartesi 15:58
  • Savcı eski Emniyet Müdürü Avcı'nın beraatini talep etti06 Mart 2017 Pazartesi 14:58
  • Çavuşoğlu: Hollanda, ırkçı lider Wilders'in esiri olmuş06 Mart 2017 Pazartesi 14:51
  • Antalya sahillerinin güvenliği 'atlı polislere' emanet06 Mart 2017 Pazartesi 14:42
  • Kamyon giremeyen dar sokaklara 'çöp taksi'06 Mart 2017 Pazartesi 14:39
  • Uçak yolcularına yeni haklar yolda06 Mart 2017 Pazartesi 14:08
  • “KKTC'de 218 tutuklu ve hükümlü var”06 Mart 2017 Pazartesi 13:51
  • Kitaplarla mutlu olan kadın çiftçi06 Mart 2017 Pazartesi 13:07
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Hayır çıkarsa Türkiye rahat bir nefes alacak06 Mart 2017 Pazartesi 13:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti