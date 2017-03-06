HDP’den Yıldırım’a: Son başbakanların hangisi abidikti, hangisi gubidikti?

Başbakan Yıldırım’ın ‘abidik gubik’ açıklamasına tepki gösteren HDP Grup Başkanvekili Yıldırım, “Biz de soruyoruz son başbakanların hangisi abidikti hangisi gubidikti?” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Başbakan Binali Yıldırım’ın “Abidik gubidik birtakım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri başbakan olmuş” sözlerini değerlendirdi.

“Her geçen gün de kendilerini gerek yurt içinde gerek yurt dışında komik duruma düşünecek ifadeler kullanıyorlar” diyen HDP’li Yıldırım, “Başbakan geçen gün, ‘Abidik gubidik başbakanlar çıkıyor’ dedi. Biz de soruyoruz son başbakanların hangisi abidikti, hangisi gubidikti? 94 yıllık cumhuriyet tarihinin 6’da birinde siz vardınız. Türkiye toplumu da merak ediyor, kim abidik kim gubidik?” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere ‘Evet’ çağrısı yapanların bunu destekleyecek argümana sahip olmadıklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti: “Başbakan, bakanlar ve destekçisi olan muhalefet partisi hala içeriğe girmedi. Çünkü tekçilik üzerinden tariflenen bir sistemin 80 milyona herhangi bir katkısı yok. Kendi paketinizi anlatın, bizim karşıtlığımız üzerinden yürüttüğünüz kampanya kabak tadı veriyor. İnandırıcılığı da kalmadı. ‘Evet’çi iseniz göğsünüzü gere gere toplumun karşısına çıkın.”