  • BIST 97.715
  • Altın 279,044
  • Dolar 5,8341
  • Euro 6,5022
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

HDP'li 4 belediyeye daha kayyım atandı

»
Van'ın Erciş ilçesinde hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılıp gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine; Diyarbakır’da ise HDP’li Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçe belediyelerine kayyım atandı.
HDP'li 4 belediyeye daha kayyım atandı

Dün sabah saatlerinde yapılan polis baskınlarında Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Keziban Yılmaz, Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediye Eş Başkanı Gülcan Özer ile Kocaköy Belediye Eş Başkanı Rojda Nazlıer'in de gözaltına alındığı belirtildi.

Kayyım atanan HDP'li belediyeler şöyle;

Van Büyükşehir Belediyesi,
Van / Erciş,
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,
Diyarbakır / Kayapınar,
Diyarbakır / Kocaköy,
Diyarbakır / Bismil
Diyarbakır / Kulp,
Mardin Büyükşehir Belediyesi,
Mardin / Nusaybin,
Hakkâri Belediyesi,
Hakkâri / Yüksekova,
Erzurum / Karayazı
 

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı, 19 Ağustos'ta, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alındıklarını açıkladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi’ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak atandı.

Açıklamada Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı hakkında ağır ceza mahkemelerinde süren dokuz soruşturma, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında altı soruşturma, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında ise yedi soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Görevden almalar bu gerekçeye dayandırıldı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: Çekilmezlerse tekrar başlarız21 Ekim 2019 Pazartesi 15:41
  • Hulusi Akar: ABD ile yıkılmaz bir bağımız var21 Ekim 2019 Pazartesi 15:13
  • Emine Bulut'u öldürmekten yargılanan eski eşi müebbet hapis cezası aldı21 Ekim 2019 Pazartesi 15:10
  • Erdoğan: Tüm Batı teröristlerin yanında yer aldı, hepsi birlikte bize saldırdı21 Ekim 2019 Pazartesi 15:09
  • Çavuşoğlu: 360 binden fazla Suriyeli, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı21 Ekim 2019 Pazartesi 09:57
  • Yerine kayyım atanan HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı21 Ekim 2019 Pazartesi 09:53
  • Görevden alınan HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı21 Ekim 2019 Pazartesi 09:26
  • Mevlüt Çavuşoğlu:Trump Erdoğanı örnek alıyor.20 Ekim 2019 Pazar 17:46
  • Yediği baklavayı ödememek için çantasıntan kıl çıkarıp tabağa koyan müşteri kamerada20 Ekim 2019 Pazar 16:43
  • Yeni parti hazırlığındaki Davutoğlu: ‘AKP defteri kapandı’20 Ekim 2019 Pazar 16:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti