HDP'li 4 belediyeye daha kayyım atandı

Van'ın Erciş ilçesinde hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılıp gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine; Diyarbakır’da ise HDP’li Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçe belediyelerine kayyım atandı.

Dün sabah saatlerinde yapılan polis baskınlarında Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Keziban Yılmaz, Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediye Eş Başkanı Gülcan Özer ile Kocaköy Belediye Eş Başkanı Rojda Nazlıer'in de gözaltına alındığı belirtildi.

Kayyım atanan HDP'li belediyeler şöyle;

Van Büyükşehir Belediyesi,

Van / Erciş,

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,

Diyarbakır / Kayapınar,

Diyarbakır / Kocaköy,

Diyarbakır / Bismil

Diyarbakır / Kulp,

Mardin Büyükşehir Belediyesi,

Mardin / Nusaybin,

Hakkâri Belediyesi,

Hakkâri / Yüksekova,

Erzurum / Karayazı



Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı, 19 Ağustos'ta, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alındıklarını açıkladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi’ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak atandı.

Açıklamada Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı hakkında ağır ceza mahkemelerinde süren dokuz soruşturma, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında altı soruşturma, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında ise yedi soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Görevden almalar bu gerekçeye dayandırıldı.