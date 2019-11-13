HDP'li 4 belediyeye daha kayyım atandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetiminde olan Diyarbakır'ın Yenişehir ve Hazro, Şırnak’ın İdil ve Dersim’in Mazgirt Belde belediyesi eşbaşkanları İçişleri Bakanlığı talimatıyla görevden alındı. Eşbaşkanlar yerine kayyım atandı. Bugüne kadar HDP’nin 3’ü büyük 16 ilçe belediyesine kayyım atanmıştı. Yeni kayyım atamalarıyla sayı 20’ye çıktı.

EŞBAŞKANIN KAPISINA GİTTİLER

Şırnak'ın İdil Belediyesi Eşbaşkanı Songül Erden’in evine sabah saatlerinde giden polis, görevden alınma tebligatını imzalatmak istedi. Ancak, Eşbaşkan Erden tebligatı imzalamadı. Bunun üzerine polisler evden ayrıldı.

BELEDİYE ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ

Dersim Akpazar (Peri) Belediye Eş Başkanı Orhan Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediye önünde oturma eylemi başlattığını duyurdu.. Çelebi, "Halkın iradesi gasp edildi. Belediye önünde oturma eylemi yapıyorum" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada; Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma dosyası, Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik hakkında da ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan yürütülen iki soruşturma dosyası olduğu, bu nedenle yerlerine kayyım atandığı belirtildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada da Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu'nun, Akpazar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği ifade edildi.

Yenişehir Belediyesi önünde bekleyen belediye çalışanları içeri girmek istedi. Polis, belediyede işlemlerin sürdüğüni gerekçe göstererek çalılanların geçişlerine izin vermedi.