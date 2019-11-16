HDP’li 4 belediyeye daha kayyım atandı

Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında belediye başkanları görevden alınan Mardin’in HDP’li Mazıdağı, Savur ve Derik belediyelerine ve Urfa’nın Suruç belediyesine kayyum atandı.
31 Mart seçimlerinden bu yana kayyum atanan HDP’li belediyeler şöyle: Diyarbakır Büyükşehir, Mardin Büyükşehir, Van Büyükşehir, Hakkari, Yüksekova, Kulp, Kayapınar, Bismil, Kocaköy, Karayazı, Nusaybin, Erciş, Cizre, Saray, Kızıltepe, İpekyolu, Yenişehir, Hazro, İdil, Akpazar, Savur, Mazıdağı, Derik.
Suruç’ta kayyum protestosuna saldıran polisler, aralarında HDP İl Eşbaşkanlarının da bulunduğu 5 ismi gözaltına aldı.
Suruç Belediyesi Eşbaşkanı Hatice Çevik’in gözaltı süresi uzatıldı
Gözaltına alındıktan sonra yerine kayyum atanan Suruç Belediyesi Eşbaşkanı Hatice Çevik’in gözaltı süresi 2 gün daha uzatıldı.
Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “Örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapma” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dün evinde gözaltına alınan HDP’li Suruç Belediyesi Eşbaşkanı Hatice Çevik adliyeye çıkarıldı.
Sağlık kontrolünün ardından Urfa Adliyesi Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Çevik’in gözaltı süresi 2 gün daha uzatıldı.
Gözaltı süresi uzatılan Eşbaşkan Çevik, tekrardan TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.