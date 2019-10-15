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HDP'li 7 belediye başkanı polis baskınıyla gözaltına alındı

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Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye'ye başlattığı harekatın ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetici ve üyeleri ile belediye eş başkanlarına yönelik gözaltı operasyonları sürüyor.
HDP'li 7 belediye başkanı polis baskınıyla gözaltına alındı

Hakkâri Belediye Başkanı Cihan Karaman, Yükeskova Belediyesi Eş Başkanları Remziye Yaşar ile İrfan Sarı, Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve Bayram Çiçek, Mardin'in Nusaybin İlçe Belediye eş başkanları Avukat Semire Nergiz ve Ferhat Kut ile Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı.

Mardin’in Nusaybin İlçe Belediyesi Eş Başkanı Semire Nergiz ve Ferhat Kut'un evlerine baskın yapıldı. Her iki eş başkan da gözaltına alındı. Nusaybin’de yaşanan mağduriyetleri gidermek amacıyla belediye tarafından kurulan "Kriz Merkezi" de baskın düzenlenen adresler arasında. Baskın sırasında polislerin burada çalışan kişileri darp ettiği belirtildi. Bir belediye çalışanının burnunu kırdığı, bir diğer personeli ise çenesinden yaraladığı öğrenildi. 

 

Öte yandan polislerin merkez kapısını kırarak hasara sebebiyet verdiği aktarıldı. Buradaki baskında, Nusaybin Belediye Meclis üyesi Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı.

 

Gözaltına alınan eş başkanlar ve meclis üyesinin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu bildirildi. 3 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'ye götürülmesi bekleniliyor. 

 

Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberinde kentteki gözaltı sayısının daha fazla olduğu, polis sabah saatlerinde belediye binasında da arama yapmaya başladığı ifade edildi. Van’ın Erciş İlçe Belediyesi Eş başkanları Yıldız Çetin ve Bayram Çiçek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

 

Mezopotamya'ya göre, eş başkanlar yanı sıra Meclis üyesi Erhan Akbaş, İlçe Eş başkanları Hicran Kandemir, Şakir Asıl ve Baran Karaca adında bir genç evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. 

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