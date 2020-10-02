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HDP’li Ayhan Bilgen görevden uzaklaştırıldı, Kars’a kayyım atandı

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HDP’li Ayhan Bilgen görevden uzaklaştırıldı, Kars’a kayyım atandı
HDP’li Ayhan Bilgen görevden uzaklaştırıldı, Kars’a kayyım atandı

Altı yıl önceki Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Belediyeye vali Türker Öksüz, ‘Kars belediye başkan vekili’ olarak görevlendirildi.

IŞİD’in Suriye’nin kuzeyindeki Kobani’ye yönelik kuşatmasının sokak çatışmalarına dönüşmesi üzerine 6 Ekim 2014’te birçok kentte binlerce kişi eylem başlatmıştı. Eylemlerde onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara başsavcılığının eylemlere ilişkin başlattığı soruşturmada 25 Eylül’de 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 20 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Bilgen’in de bulunduğu 17 kişi bugün tutuklanmıştı.

Bilgen, gözaltı süreci bitene kadar kayyım atanmamış olursa, istifa edeceğini ve görevini belediye meclisindeki partilerin uzlaştığı bir adaya bırakacağını açıklamıştı.

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