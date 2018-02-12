HDP'li Buldan ve Önder hakkında soruşturma

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) yeni Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında Pazar günkü kongrede yaptıkları konuşmalar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin 3'üncü Olağan Kongresi'nde ekranda Abdullah Öcalan fotoğrafı gösterilmesi, PKK propagandası içeren konuşmalar ile Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin "kara propaganda içeren açıklamalar" üzerine harekete geçti.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongrede Divan Başkanlığı yapan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Sürreyya Önder ve Eş Genel Başkan seçilen Pervin Buldan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Yıldırım: Savcılık yapılması gerekeni yapmış

Buldan ve Önder hakkında açılan soruşturmayla ilgili açıklamada bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "Savcılık, yapılması gerekeni yapmış. Türkiye'de siyasi faaliyet gösteren siyasi partinin, her şeyden önce terörle bağını açık bir şekilde kestiğini milletimize ilan etmesi lazım. Biz bunu bekliyoruz" dedi.

Ankara'da Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani biz terörü sonlandırmak için büyük mücadele veriyoruz. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Sivil vatandaşlarımız terör saldırılarıyla hayatını kaybediyor. Hâl böyleyken siyasi parti kimliğinde bir oluşum, terör örgütüyle içiçe, terör örgütünün etkisinden baskısından kendini kurtaramamışsa, o zaman meşruiyetini kaybetmiş demektir."

Yıldırım, "Dolayısıyla hiç kimsenin suç işleme lüksü yoktur. O bakımdan Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devleti içerisinde işlenen her türlü suçun, yapılan her türlü kanunsuz eylemin karşılığı vardır. Ve hukuk, yargı gereğini yapacaktır" ifadesini kullandı.

Buldan hakkında başka suçlamalarla iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Buldan hakkında ayrıca 2008-2015 yılları arasında yaptığı açıklamalar nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırladı.

İddianamede beş yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Buldan'ın "PKK/KCK'nın talimatıyla hareket ettiği ve açıklamalarının bunu destekler mahiyette olduğu" belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, "milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle suç tarihlerinde şüpheli hakkında işlem yapılamadığı ancak 2016'daki yasal düzenlemeyle dokunulmazlığının kaldırıldığı" bildirilen iddianamede, soruşturmaların söz konusu değişiklikten önceki eylemlere ilişkin olduğu ifade edildi.

Buldan'ın 9 Mart 2008, 21 Mart 2008, 26 Kasım 2008, 29 Ocak 2009, 6 Mart 2009, 27 Eylül 2009, 27 Nisan 2009, 10 Temmuz 2010, 23 Mart 2011 ve 1 Temmuz 2015'teki eylemleri ve açıklamalarının "PKK'nın terör örgütü olmadığı" yönünde anlatımlar içerdiği belirtildi.