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HDP'li dört belediyeye kayyum atandı

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Diyarbakır'da Pazartesi günü belediye başkanları gözaltına alınan Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçelerinde vekaleten kaymakamlar görevlendirildi. Van'ın Erciş ilçesinde de kaymakam belediye başkan vekilliğine atandı.
HDP'li dört belediyeye kayyum atandı

Diyarbakır'ın Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçelerinde gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) belediye başkanlarının yerine bu ilçelerin kaymakamları belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Buna göre Kayapınar'da Kaymakam Ünal Koç, Kocaköy'de Kaymakam Yasin Yunak ve Bismil'de Kaymakam Kerem Süleyman vekaleten görevlendirildi.

Söz konusu ilçelerde Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer ve Bismil Belediye Başkanı Gülcan Özer Pazartesi günü yapılan operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

Ek olarak Van'ın Erciş ilçesinde görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine Kaymakam Nuri Mehmeybeyoğlu görevlendirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden açıklama

Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçelerinde yapılan görevlendirmelerle ilgili olarak Diyarbakır Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada görevlendirmelerin, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer hakkında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütüne Üye Olmak", Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz hakkında ""Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz hakkında da "PKK Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak" suçlamalarından dolayı süren gözaltı süreçlerinden dolayı yapıldığı belirtildi.

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