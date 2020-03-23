HDP'li dört belediyeye kayyum atandı,

HDP yönetimindeki Batman Belediyesi ile Diyarbakır'ın Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine, İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı.
Kayyum atanan belediyeler polis tarafından abluka altına alınırken, belediye başkanları da gözaltına alındı.
36 BELEDİYEYE KAYYUM!
HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde olmak üzere toplam 65 belediye kazanmıştı.
Son kayyum atamalarıyla partinin 3 büyükşehir, 1 il, 29 ilçe ve 3 belde belediyesine kayyum atanmış oldu.
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