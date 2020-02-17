HDP'li eş başkana ölüm tehdidi

Halkaların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Eş Başkanı Emine Çetiner sosyal medya üzerinden tehdit edildi. Çetiner’e Cumartesi gece 23.00 sıralarında “jitem.turkey” adlı sosyal medya hesabından “Şev baş hewall ölüm seni bulacak jitem” mesajı atıldı.

Çetiner, bu tehditlerin kadına yönelik şiddet ve mücadelesine saldırı olduğunu belirterek, “Buradayız, alandayız ve korkmuyoruz. Ve her zamanda alanlarda olmaya devam edeceğiz. Bu tehditler bizi yıldırmayacaktır” dedi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Çetiner, avukatıyla birlikte gün içinde savcılığa giderek konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacak.