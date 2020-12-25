  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı

HDP’li Gergerlioğlu’ndan Meral Akşener’e: Çıplak arama konusunda ne diyorsunuz?

»
HDP’li Gergerlioğlu’ndan Meral Akşener’e: Çıplak arama konusunda ne diyorsunuz?
HDP’li Gergerlioğlu’ndan Meral Akşener’e: Çıplak arama konusunda ne diyorsunuz?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Uşak’ta 30 üniversite öğrencisinin çıplak aramaya maruz kaldığı iddiasıyla başlayan ve bilinen bazı isimlerin "çıplak aramaya maruz kaldım" açıklamalarıyla devam eden tartışmayla ilgili Gergerlioğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e konuyla alakalı beyanını sordu.

Sosyal medya hesabından Gergerlioğlu‘’İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e çağrımdır. Bir insan, bir kadın, bir anne olarak çıplak arama konusunda ne diyorsunuz? Şu ana kadar bu gündemdeki çok önemli konuyla ilgili beyanınızı göremedim" dedi.

1608905396906-gergerliolu.jpgNe olmuştu? 


TBMM Genel Kurulu'nda 9 Aralık 2020’tarihinde yaptığı konuşmada Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’nde üniversite öğrencisi 30 kişinin gözaltına alındığını, üst araması esnasında kanuna aykırı davranılarak, öğrencilere çıplak arama yapıldığını belirtmişti. 

Uşak Valiliği ve emniyet mensupları, bunun üzerine Gergerlioğlu hakkında “iftira” iddiası ile suç duyurusunda bulunmuştu. 

Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra Uşak Adliyesi önünde yapmış olduğu açıklamada “Bugün buraya geldik. Bize iftira atan bu kalleşlere, bu kan dökücü, ağzından kandan başka hiçbir şey akmayan bu müfterilere hukuk önünde adaletle mücadele etmek adına geldik” demişti.

Gergerlioğlu da Uşak Emniyet Müdürü'nün bu sözleriyle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Gergerlioğlu'nun açıklamalarını AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki gelmişti. 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise "Genel arama işlemlerine rağmen ilgilinin kuruma yasak madde veya eşya sokacağına dair makul ve yoğun şüphe varsa detaylı arama uygulaması yapılır" demişti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Selahattin Demirtaş: Merak etmeyin, Türkiye 5’li çeteden büyüktür24 Aralık 2020 Perşembe 19:20
  • Akşener'den Bahçeli'nin yinelediği "Evine dön" çağrısına iki cümlelik yanıt24 Aralık 2020 Perşembe 18:04
  • Türkiye'nin Çin'den aldığı aşılar Türkiye'ye geldi!24 Aralık 2020 Perşembe 12:25
  • Oruç Reis Gemisi Antalya Limanı'ndan Ayrıldı24 Aralık 2020 Perşembe 09:30
  • Poşet ücretine zam yok23 Aralık 2020 Çarşamba 23:30
  • Metin Akpınar 'Cumhurbaşkanına hakaretten' hakim karşısına çıktı23 Aralık 2020 Çarşamba 23:15
  • Tiner dökülerek yakılan köpek yaşama tutundu: 'İnsanlardan çok korkuyor'23 Aralık 2020 Çarşamba 22:15
  • Çanakkale'de bebeğini çöp konteynerine atan anne ile erkek arkadaşı yakalandı23 Aralık 2020 Çarşamba 21:45
  • Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti23 Aralık 2020 Çarşamba 21:30
  • 'Koronavirüs mahallesi': 50 kişi hayatını kaybetti23 Aralık 2020 Çarşamba 19:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti