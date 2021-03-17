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HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin bugün düşmesi bekleniyor.Twitter'da #GergerlioğluYalnızDeğildir ve #GergerlioğlunaDokunmayın etiketleri açıldı

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı, son anda bir değişiklik olmazsa, bugün TBMM Genel Kurulu'nda okunacak. Kararın okunması ile Gergerlioğlu'nun milletvekilliği sona erecek.
HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin bugün düşmesi bekleniyor.Twitter'da #GergerlioğluYalnızDeğildir ve #GergerlioğlunaDokunmayın etiketleri açıldı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı, son anda bir değişiklik olmazsa, bugün TBMM Genel Kurulu'nda okunacak. Kararın okunması ile Gergerlioğlu'nun milletvekilliği sona erecek.

BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Meclis'e "çantasını alıp geldiğini" söyleyen Gergerlioğlu ise karara direneceğini belirterek, "Burası TBMM. Ben de milletin iradesini temsil ediyorum, çok açık bir haksızlıkla bu gasp edilmeye çalışılıyor. Ben milletin Meclisi'nde milleti koruyacağım" dedi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onayladı. Yargıtay'ın onama kararı, geçen hafta Perşembe günü Meclis'e ulaştı.

Kararla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan Gergerlioğlu, aynı zamanda da "tedbir" kararı alınması talebinde bulunmuştu.

Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusuyla ilgili süreç devam ederken, tedbir kararı reddedildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Gergerlioğlu hakkındaki bireysel başvurusu sonucunu beklemeyeceklerini açıklamıştı.

Meclis'in bugünkü oturumu öncesi Twitter'da #GergerlioğluYalnızDeğildir ve #GergerlioğlunaDokunmayın etiketleri açıldı.

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